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Власть

Кто следующий? Никарагуа выходит из Совета ООН по правам человека

Никарагуа выходит из Совета ООН по правам человека из-за неуважения к ее суверенитету и ангажированного подхода со стороны Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом заявила сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо в эфире Canal 4.

Глава МИД этой страны Вальдрак Джентске уже направил председателю Совета ООН по правам человека Юргу Лауберу соответствующее письмо.

«Для Никарагуа эти неуважительные механизмы утратили свои природу и суть. Мы их не признаем и не считаем себя частью или соучастниками нарушений суверенитета, равенства государств и достоинства народов. По этой причине Никарагуа передает свое суверенное и окончательное решение выйти из Совета по правам человека», — говорится в послании.

Вальдрак Джентске также подверг критике подготовленный группой экспертов доклад по правам человека в Никарагуа, который включен в ежегодный доклад Верховного комиссара ООН по правам человека. По его словам, в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека действуют двойные стандарты.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека и приостановил будущее финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

В начале февраля Тель-Авив заявил, что Израиль тоже выходит из Совета ООН по правам человека.

Российская Федерация в 2022 году также вышла из состава Совета ООН по правам человека.

Организация Объединенных Наций (ООН) — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также для развития сотрудничества между государствами. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке.

Основана 26 июня 1945-го. С 2011 года членами ООН являются 193 страны — почти все суверенные государства мира.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321332/
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