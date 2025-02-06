Израиль вслед за США выходит из Совета ООН по правам человека

Израиль выходит из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на министра иностранных дел страны Гидеона Саара.

Фото СМИ. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар

«ООН традиционно защищает нарушителей прав человека, вместо этого одержимо демонизируя единственную демократию на Ближнем Востоке в виде Израиля», — цитирует чиновника издание.

Гидеон Саар также подчеркнул, что, по его мнению, ООН причастна к распространению антисемитизма.

Вчера стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Напомним, еще до вступления Трампа в должность БАПОР прекратило получать американскую помощь. Это произошло после обвинений сотрудников агентства в пособничестве движению ХАМАС при атаке на Израиль. Сам Трамп также негативно отзывался о нем и называл структуру коррумпированной.

Отметим, что Российская Федерация в 2022 году тоже вышла из состава Совета ООН по правам человека.

7 апреля в Нью-Йорке Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о приостановлении членства России в Совете ООН по правам человека. Власти страны расценили это как «неправомерный и политически мотивированный шаг в целях демонстративного наказания суверенного государства — члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику».

МИД РФ заявил, что Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека..