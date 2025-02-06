09:29
USD 87.45
EUR 90.98
RUB 0.88
Власть

Израиль вслед за США выходит из Совета ООН по правам человека

Израиль выходит из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на министра иностранных дел страны Гидеона Саара.

СМИ
Фото СМИ. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар

«ООН традиционно защищает нарушителей прав человека, вместо этого одержимо демонизируя единственную демократию на Ближнем Востоке в виде Израиля», — цитирует чиновника издание.

Гидеон Саар также подчеркнул, что, по его мнению, ООН причастна к распространению антисемитизма.

Вчера стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Напомним, еще до вступления Трампа в должность БАПОР прекратило получать американскую помощь. Это произошло после обвинений сотрудников агентства в пособничестве движению ХАМАС при атаке на Израиль. Сам Трамп также негативно отзывался о нем и называл структуру коррумпированной.

Отметим, что Российская Федерация в 2022 году тоже вышла из состава Совета ООН по правам человека.

7 апреля в Нью-Йорке Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о приостановлении членства России в Совете ООН по правам человека. Власти страны расценили это как «неправомерный и политически мотивированный шаг в целях демонстративного наказания суверенного государства — члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику».

МИД РФ заявил, что Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека..
Ссылка: https://24.kg/vlast/319076/
просмотров: 698
Версия для печати
Материалы по теме
США выходят из Совета ООН по правам человека — указ Дональда Трампа
Трамп заявил, что у палестинцев нет альтернативы, кроме как покинуть Газу
Безымянной вершине в Кыргызстане присвоили название «Пик ООН». Закон подписан
США заморозили помощь всем странам, кроме Египта и Израиля
В Газе более 17 тысяч детей стали сиротами — ООН
Генсек ООН: Отказ от климатических обязательств — недальновидно и эгоистично
Перемирие с ХАМАС. Израиль освободил из тюрем 90 палестинских заключенных
Прекращение огня: ХАМАС передал Израилю список освобождаемых заложников
Израиль vs ХАМАС. Перемирие в секторе Газа в назначенный срок не наступило
ООН продолжит поддержку инициатив Кыргызстана и поспособствует их реализации
Популярные новости
Президент так решил&nbsp;&mdash; Алымкадыр Бейшеналиев о&nbsp;своем увольнении Президент так решил — Алымкадыр Бейшеналиев о своем увольнении
Он&nbsp;не&nbsp;имел права предавать президента. Депутат об&nbsp;Алымкадыре Бейшеналиеве Он не имел права предавать президента. Депутат об Алымкадыре Бейшеналиеве
Эркин Чечейбаев назначен&nbsp;и.&nbsp;о. министра здравоохранения. Что о&nbsp;нем известно Эркин Чечейбаев назначен и. о. министра здравоохранения. Что о нем известно
Депутат Эрулан Кокулов опоздал на&nbsp;заседание и&nbsp;поругался с&nbsp;коллегами Депутат Эрулан Кокулов опоздал на заседание и поругался с коллегами
Бизнес
Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от&nbsp;O!Bank? Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от O!Bank?
Один билет&nbsp;&mdash; и&nbsp;весь мир у&nbsp;ваших ног! Как выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ на&nbsp;кругосветку Один билет — и весь мир у ваших ног! Как выиграть 10 МИЛЛИОНОВ на кругосветку
Почему Мишустин резко высказался о&nbsp;судьбе российских инвесторов: мнение юриста Почему Мишустин резко высказался о судьбе российских инвесторов: мнение юриста
Вдвое больше интернета за&nbsp;те&nbsp;же деньги: семидневные тарифы &laquo;Элдики + MegaTV&raquo; Вдвое больше интернета за те же деньги: семидневные тарифы «Элдики + MegaTV»
6 февраля, четверг
09:29
Указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт» подписал президент США Указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт...
09:10
Вопрос беспрепятственного движения большегрузов обсудили Минтранс и посол РФ
08:47
Незаконный ввоз техники Apple в Кыргызстан выявили таможенники
08:30
Задержание чиновника, уличенного в коррупции, прокомментировали в Минкультуры
08:23
Израиль вслед за США выходит из Совета ООН по правам человека
5 февраля, среда
23:42
Xiaomi внесла девять популярных смартфонов в список устаревших
23:23
День Победы: молодых кыргызстанцев приглашают принять участие в конкурсе эссе
23:01
Символ Олимпиады будет возвращаться в Париж до Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году