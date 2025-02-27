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Власть

Хуже всех дороги строит ГП «Кыргызавтожол» — вице-спикер Жогорку Кенеша

На заседании парламента вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев заявил, что хуже всех дороги строит ГП «Кыргызавтожол».

Государственное предприятие «Кыргызавтожол» создано в декабре 2021-го путем присоединения к нему множества ГП и учреждений, занимающихся ремонтом и обслуживанием автомобильных дорог. По словам замминистра транспорта Бекназара Базаралиева, через два года в «Кыргызавтожол» создали северный и южный филиалы для эффективной и мобильной работы. На балансе госпредприятия имеется 1,6 тысячи техники, работает более 1 тысячи человек.

«Хуже всех дороги строит «Кыргызавтожол». Например, в селе Байзак Джумгальского района строите 1,6 километра дороги криво и неровно. Кто завтра ответит за это? Сколько денег тратится?» — спросил Нурбек Сыдыгалиев.

Бекназар Базаралиев ответил, что по этой дороге создана комиссия. «Проблем с качеством нет. Но действительно ее строят криво и неровно», — сказал он.

«Зачем предприятие строит дороги, если не умеет этого делать?» — возмутился вице-спикер.

Ссылка: https://24.kg/vlast/321297/
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