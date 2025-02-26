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Власть

Вопрос целесообразности НЦПП подниматься не должен — депутат

На заседании Жогорку Кенеша депутат Гуля Кожокулова прокомментировала вопрос о том, нужен ли Национальный центр по предупреждению пыток и других бесчеловечных видов обращения с человеком.

«Я вообще не понимаю, как можно поднимать вопрос о его целесообразности, когда орган узаконен. Вообще такой вопрос не должен стоять», — считает она.

Парламентарий отметила, что наццентр не дублирует функции никакого другого органа и четко выполняет свои обязанности, предусмотренные законом. «Орган точечно решает вопрос профилактики пыток и констатирует факты применения пыток к заключенным», — заключила она.

Напомним, вопрос закрытия Наццентра по предупреждению пыток ранее поднимался в Жогорку Кенеше. Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева заявила, что институт омбудсмена и НЦПП полностью повторяют функции друг друга. В ответ депутат Кубанычбек Самаков поинтересовался, можно ли тогда закрыть одно из ведомств, а председатель комитета Улан Примов ответил, что необходимо провести анализ и принять решение. 

Позже Национальный центр по предупреждению пыток ответил на предложение нардепа и разъяснил, что организация обладает уникальным мандатом и создана в рамках исполнения международных обязательств по Факультативному протоколу к Конвенции ООН против пыток. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/321160/
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