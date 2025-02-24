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Власть

Государство будет помогать частным компаниям получать международные кредиты

Государство намерено помогать частным компаниям получать международные кредиты, а именно предоставлять свою гарантию. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Во время рассмотрения проекта закона на комитете по бюджету, экономической и фискальной политике депутаты решили внести поправку о том, что каждую гарантию Минфин должен согласовывать с парламентом.

Министр финансов Алмаз Бакетаев выступил против. Он заявил, что согласовывать каждый проект не входит в функции Жогорку Кенеша и нет необходимости вносить эту поправку в законопроект.

Нардеп Эльдар Абакиров считает, что предоставление гарантии равно поручительству. То есть если частная компания не сможет выплатить кредит, то это бремя ляжет на государство. Поэтому необходимо, чтобы ЖК давал согласие на каждую сделку.

Министр ответил, что есть разница между поручительством и гарантией. И в случае предоставления гарантии у государства нет обязательства выплачивать кредит за неплательщика.

«Государство будет предоставлять гарантии субъектам предпринимательства, имеющим стратегическое значение. В настоящее время это, к примеру, ГЭС «Бала-Саруу», «Текстиль Транс», ГЭС «Куланак», — сказал Алмаз Бакетаев.

Депутат Эльвира Сурабалдиева спросила чиновника, как он может быть уверенным в том, что эти компании не обманут государство? Также она выразила мнение, что будут давать гарантии фирмам, аффилированным с Министерством финансов.

Алмаз Бакетаев спросил, что парламентарий имеет в виду под аффилированными с Минфином компаниями.

«Я думаю, это и для вас, и для нас не секрет. Очень много вещей, которые обсуждаются негласно. Какие компании выигрывают тендеры?» — начала отвечать Эльвира Сурабалдиева, но министр перебил и спросил, есть ли у нее конкретные факты.

Депутат попросила не переходить на эмоции.

В итоге комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике принял законопроект с условием, что Минфин будет выдавать поручительства после согласования с ним.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320939/
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