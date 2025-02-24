В 2024 году в Узбекистан экспортировано 100 тысяч тонн картофеля

В 2024 году в Узбекистан экспортировали 100 тысяч тонн картофеля. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев.

По его словам, годом ранее объем экспорта картофеля в Узбекистан составлял всего 30 тысяч тонн.

В начале феврале в Кыргызстане наблюдался рост цен на картофель. Тогда Минсельхоз сообщал, что «следит за стабильностью цен на картофель по всей республике». Отмечалось, что в стране достаточно запасов картофеля, но посредники завышают цены на него.

Читайте по теме Цена картофеля в Бишкеке достигла 65 сомов: депутаты ЖК требуют разъяснений

Также рассматривался вопрос введения запрета на экспорт картофеля, однако позже было заявлено, что ограничения вводить не будут, чтобы дать возможность кыргызстанским фермерам экспортировать свою продукцию.

По данным ведомства, ежегодно Кыргызстан получает около 1,2 миллиона тонн картофеля. Внутренняя потребность составляет 700 тысяч тонн, 150 тысяч уходит на семена для следующего урожая, а остальное экспортируется.