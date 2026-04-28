Сертификаты соответствия Кыргызстана: за что их аннулировали в России

В России прекратили признавать сертификаты соответствия, выданные рядом органов по сертификации Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом аккредитации Кыргызского центра аккредитации Санжар Мусаев.
По его данным, под ограничения попали ОсОО «Центр сертификации Аурум», «Центр сертификации «Мурас», «Центр сертификации и испытаний» и «Эксперт-Лайн». Срок приостановки действия документов на территории России составляет 12 месяцев.
Как пояснил Санжар Мусаев, основными причинами принятия таких мер стали нарушения при оформлении разрешительных документов и пересечении границы. Проверки выявили отсутствие протоколов испытаний и таможенных деклараций, подтверждающих легальность ввоза продукции и образцов для исследований.
Санжар Мусаев рекомендовал предпринимателям и производителям обращаться исключительно в аккредитованные органы, минуя посредников.
Работа через посреднические структуры несет серьезные риски, включая получение недействительных или поддельных сертификатов, отсутствие регистрации в официальных реестрах и значительные репутационные потери. Использование серых схем в итоге приводит к блокировке экспорта и финансовым убыткам для отечественного бизнеса.
По словам Санжара Мусаева, для усиления контроля и повышения прозрачности процесса провели масштабную работу по модернизации системы «Тулпар», где регистрируются документы о соответствии. Обновленная версия платформы теперь требует обязательной загрузки расширенного пакета документов, включая акты анализа производства, заявки, таможенные декларации на образцы и актов отбора и идентификации. Такие нововведения призваны исключить возможность выдачи фиктивных сертификатов и гарантировать легальность экспортируемых товаров.