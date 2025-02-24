Больницы Кыргызстана не готовы проводить операции по пересадке органов. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции заявил глава Министерства здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, в двух медучреждениях создают условия, но они еще не готовы.

«По моей информации, операции будут проводить специалисты из Турции. Есть и кыргызские хирурги, которые долгое время работали за рубежом. Скоро прибудет делегация. Но им нужно создать условия как предоперационные, так и послеоперационные. Нужно легализовать трупное донорство. Эти вопросы еще не решены», — сказал Эркин Чечейбаев.

Депутат Чингиз Айдарбеков удивился, напомнив, что бывший министр здравоохранения говорил, что в Кыргызстане готовы проводить операции по трансплантации почек, печени, костного мозга.

Напомним, Алымкадыр Бейшеналиев также намеревался развивать трупную трансплантацию органов. Минздрав готовил законопроект и в ближайшее время планировал вынести его на общественное обсуждение.