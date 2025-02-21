Ежегодно госструктурами не осваиваются до 12 миллиардов сомов бюджетных средств

В ходе коллегии администрации президента заместитель начальника управления контроля исполнения решений главы государства и кабмина Казыбек Молдажиев представил доклад о проблемах с освоением бюджетных средств государственными структурами.
По его словам, в период с 2022 по 2024 год ежегодно оставались неиспользованными от 10 до 12 миллиардов сомов. Он назвал сложившуюся ситуацию недопустимой, учитывая значительные усилия по наполнению бюджета.
Чиновник подчеркнул, что проблема стала хронической для ряда госорганов, среди которых Академия наук, Таможенная служба и региональные фонды развития. В «Кыргызстандарте», Госагентстве по земельным ресурсам и Судебном департаменте в 2024 году освоение составило лишь 41-62 процента.
Основные причины, по его словам, связаны с низким качеством планирования, сбоями в процедурах госзакупок, затягиванием экспертиз и отказами подрядчиков. Особенно остро стоит вопрос с региональными фондами развития, где даже при увеличении финансирования в 2024 году освоение составило только 77 процентов.
В завершение докладчик заявил, что контроль за освоением бюджетных средств будет усилен, а в отношении неэффективных руководителей примут жесткие меры.