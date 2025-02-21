Ежегодно госструктурами не осваиваются до 12 миллиардов сомов бюджетных средств

В ходе коллегии администрации президента заместитель начальника управления контроля исполнения решений главы государства и кабмина Казыбек Молдажиев представил доклад о проблемах с освоением бюджетных средств государственными структурами.

По его словам, в период с 2022 по 2024 год ежегодно оставались неиспользованными от 10 до 12 миллиардов сомов. Он назвал сложившуюся ситуацию недопустимой, учитывая значительные усилия по наполнению бюджета.

Фото пресс-службы президента КР. Заместитель начальника управления контроля исполнения решений главы государства и кабмина Казыбек Молдажиев

Чиновник подчеркнул, что проблема стала хронической для ряда госорганов, среди которых Академия наук, Таможенная служба и региональные фонды развития. В «Кыргызстандарте», Госагентстве по земельным ресурсам и Судебном департаменте в 2024 году освоение составило лишь 41-62 процента.

Основные причины, по его словам, связаны с низким качеством планирования, сбоями в процедурах госзакупок, затягиванием экспертиз и отказами подрядчиков. Особенно остро стоит вопрос с региональными фондами развития, где даже при увеличении финансирования в 2024 году освоение составило только 77 процентов.

В завершение докладчик заявил, что контроль за освоением бюджетных средств будет усилен, а в отношении неэффективных руководителей примут жесткие меры.