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Власть

Жогорку Кенеш хочет ознакомиться с работой консульств Кыргызстана в России

На заседании Жогорку Кенеша депутат Таалайбек Сарыбашов сказал, что обеспокоен сообщениями о нарушениях правах мигрантов в России из-за принятых там законов, ужесточающих миграционную политику.

Он отметил, что во многих городах РФ есть консульства Кыргызстана, и считает, что Жогорку Кенеш должен заслушать информацию МИД об их работе.

Депутат предлагает пригласить в парламент министра иностранных дел, чтобы он рассказал, насколько мигранты в России доверяют консульствам и обращаются туда и какую работу для защиты прав кыргызстанцев они ведут.

Напомним, в октябре 2024 года Государственная дума приняла пакет законов, направленных на ужесточение миграционной политики. А 15 ноября появилось сообщение о том, что члены фракции «Новые люди» хотят внести законопроект о введении так называемого «мигрант ID».
Ссылка: https://24.kg/vlast/320419/
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