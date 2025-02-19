США сохранят санкции против России до завершения украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио европейским союзникам.

По его словам, администрация президента Дональда Трампа не будет снимать санкции против РФ, по крайней мере, до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта с Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Марко Рубио дал пояснения представителям Евросоюза во время телефонного разговора после переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

Напомним, накануне в Саудовской Аравии прошли первые очные переговоры между РФ и Соединенными Штатами. Стороны оценили их как прошедшие в атмосфере взаимоуважения.

По словам Марко Рубио, Европейский союз в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против России (отвечая на вопрос об отмене ограничений Запада против РФ. — Прим. ред.).

«Делегации России и США провели очень серьезный разговор по всем вопросам. Отдельные команды переговорщиков РФ и Штатов по Украине вступят в контакт. Пока не известно, кто войдет в их число, это решит президент. Представители России и США изложили свои принципиальные подходы по Украине», — отметил по итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков.