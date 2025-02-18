Переговоры России и США в Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об итогах встречи

В Саудовской Аравии завершились первые очные переговоры России и США. Они длились 4,5 часа. По завершении встречи помощник Владимира Путина Юрий Ушаков кратко рассказал журналистам, какие вопросы обсуждали стороны.

Госдеп также предоставил СМИ краткую информацию о повестке переговоров.

Фото СМИ. Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио тоже прокомментировал итоги этой встречи.

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