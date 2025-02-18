Переговоры России и США в Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об итогах встречи

В Саудовской Аравии завершились первые очные переговоры России и США. Они длились 4,5 часа. По завершении встречи помощник Владимира Путина Юрий Ушаков кратко рассказал журналистам, какие вопросы обсуждали стороны.
Госдеп также предоставил СМИ краткую информацию о повестке переговоров.
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио тоже прокомментировал итоги этой встречи.
Главное:
- США и Россия договорились восстановить дипломатический штат посольств в Москве и Вашингтоне.
- Работа по завершению конфликта в Украине потребует «сложной и напряженной дипломатии» длительное время.
- Завершение конфликта в Украине потребует уступок со всех сторон.
- Завершение конфликта в Украине возможно только при согласии всех сторон, условия должны быть «приемлемыми».
- Дональд Трамп желает завершить конфликт в Украине справедливо и не допустить его возобновления через два-три года.
- Цель предстоящих переговоров (президентов США и РФ. — Прим. ред.) — обеспечить мир для Украины, который был бы «справедливым, прочным, устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон». Трамп — это единственный лидер в мире, который может этого достичь.
- Евросоюз в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против России (отвечая на вопрос об отмене ограничений Запада против РФ. — Прим. ред.).
- Уступки для урегулирования конфликта в Украине должны сделать все стороны.