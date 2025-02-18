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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Переговоры России и США в Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об итогах встречи

В Саудовской Аравии завершились первые очные переговоры России и США. Они длились 4,5 часа. По завершении встречи помощник Владимира Путина Юрий Ушаков кратко рассказал журналистам, какие вопросы обсуждали стороны.

Госдеп также предоставил СМИ краткую информацию о повестке переговоров.

СМИ
Фото СМИ. Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио тоже прокомментировал итоги этой встречи.

Главное:

  • США и Россия договорились восстановить дипломатический штат посольств в Москве и Вашингтоне.
  • Работа по завершению конфликта в Украине потребует «сложной и напряженной дипломатии» длительное время.
  • Завершение конфликта в Украине потребует уступок со всех сторон.
  • Завершение конфликта в Украине возможно только при согласии всех сторон, условия должны быть «приемлемыми».
  • Дональд Трамп желает завершить конфликт в Украине справедливо и не допустить его возобновления через два-три года.
  • Цель предстоящих переговоров (президентов США и РФ. — Прим. ред.) — обеспечить мир для Украины, который был бы «справедливым, прочным, устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон». Трамп — это единственный лидер в мире, который может этого достичь.
  • Евросоюз в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против России (отвечая на вопрос об отмене ограничений Запада против РФ. — Прим. ред.).
  • Уступки для урегулирования конфликта в Украине должны сделать все стороны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320352/
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