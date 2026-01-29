10:01
Власть

«Совет мира» не является заменой ООН — Марко Рубио

США не рассматривают созданный по инициативе Дональда Трампа «Совет мира» как замену ООН. Об этом заявил госсекретарь — помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

«Это не замена ООН», — подчеркнул он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса Соединенных Штатов, комментируя формирование «Совета мира».

При этом Марко Рубио считает, что ООН сделала «очень мало» в случае с сектором Газа, «если не брать оказание продовольственной помощи».

22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе представители 19 стран подписали устав «Совета мира», созданного для мирного урегулирования в секторе Газа. Дональд Трамп сообщил, что к организации присоединились и другие государства. «Совет мира» учрежден в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС с целью управления сектором Газа, но его функции также будут включать предотвращение и разрешение конфликтов в других регионах.
