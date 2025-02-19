Переговоры России и США в Эр-Рияде: как отреагировал Трамп на эту встречу

Президент США, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, сделал несколько заявлений после окончания первых очных переговоров Соединенных Штатов и России в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фото из архива. Президент США сделал несколько заявлений после окончания переговоров в Эр-Рияде

Дональд Трамп охарактеризовал прошедшую встречу США и РФ как «очень хорошую», добавив, что после нее стал «намного более уверен» в достижимости сделки по урегулированию в Украине.

Что еще сказал американский лидер:

После встречи в Эр-Рияде я стал «намного более уверен» в достижимости сделки по урегулированию в Украине.

Я не вижу необходимости сворачивать присутствие военных США в Европе для достижения мира в Украине. Но и не против ввода в Украину европейских войск.

Я разочарован позицией Украины в контексте конфликта с РФ. У них было три года.

Куда делись все деньги, которые мы давали Украине? Зеленский сам не знает, где половина из того, что выделяли США.

Украине нужны выборы, если она хочет места за столом переговоров. Рейтинг Зеленского среди украинцев — 4 процента.

Россия в состоянии «очень быстро» уничтожить украинские города на 100 процентов, включая Киев, но не хочет этого делать.

Руководство Зеленского позволило войне продолжаться.

«Сегодня я услышал, что «о, мы не были приглашены»... Ты находишься в этом три года. Ты должен был закончить это три года назад, ты должен был никогда не начинать. Ты мог заключить сделку, у тебя было три года, чтобы сесть за стол переговоров, конфликт можно было решить без территориальных потерь даже посредственному переговорщику еще несколько лет назад», — добавил Дональд Трамп.

Он также заявил, что США потратили на поддержку Украины значительно больше, чем Европа, и призвал «уравнять» вклады. По словам президента Штатов, Вашингтон выделяет Киеву сотни миллиардов долларов «без прозрачного отчета» об их использовании.

Дональд Трамп сказал, что требовать выборов президента в Украине — это не «российское желание». По его словам, эта мысль исходит и от него, а также и других стран.