Видеокамеры в школах Кыргызстана подсоединят к системе МВД

Видеокамеры в школах республики подсоединят к системе МВД. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике сообщил замглавы ведомства Нурбек Абдиев.

Депутат Эльдар Абакиров напомнил присутствующим в зале инцидент в туалете школы № 72 в микрорайоне «Джал».

«Если ученики младших классов в туалет, и за ними пошли старшеклассники и если какое-то время не выходят оттуда, значит там что-то не так. Нужно было, чтобы кто-то посмотрел что происходит. Если в школе есть охрана, инспекторы по делам несовершеннолетних. Кто из них будет следить за происходящим на территории учебного заведения?» – спросил он.

Нурбек Абдиев ответил, что на сегодня все видеокамеры в школах республики подключают к системе МВД «Безопасная страна».

«У нас есть ситуационный центр, и там наши сотрудники будут отслеживать происходящее в школах», — сказал он.

Напомним, только за последнее время в стране зафиксированы три школьные драки со смертельным исходом: в Кара-Суу после избиения умер девятиклассник, в Канте после потасовки учеников скончался мальчик, а в бишкекской школе № 72 восьмиклассника избили в туалете, он скончался в реанимации. Еще одна драка учеников — в Баткене — закончилась поножовщиной. Во время потасовки пострадал один мальчик — ему нанесли ножевое ранение. Он госпитализирован в больницу.