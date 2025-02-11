Кто в Кыргызстане может застраховать жилье бесплатно, рассказали в Госстрахе

Кто может получить полис обязательного страхования жилья от пожаров и стихийных бедствий бесплатно, на парламентских слушаниях по обсуждению законопроекта «О страховании и страховой деятельности» рассказал заместитель председателя Государственной страховой организации Бактыгул Абдыжалиев.

По его словам, бесплатный полис смогут получить чернобыльцы и ветераны ВОВ, а также люди с первой и второй группой инвалидности. ЛОВЗ с третьей группой инвалидности и малоимущие могут получить полис с 50-процентной скидкой.

Бактыгул Абжалиев рассказал, что в прошлом году ГСО подарила страховку ветерану ВОВ в Ноокатском районе. Через некоторое время его жилье пострадало от селя. Госстрах выплатил ему 137 тысяч сомов на ремонт.

Напомним, страховой полис для жителей сельской местности стоит 600 сомов в год, а для городской — 1,2 тысячи сомов.