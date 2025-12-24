Жогорку Кенеш одобрил поправки в закон о налогах и соцстраховании

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели и одобрили сразу в трех чтениях законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения, социального страхования и неналоговых доходов».

Информацию нардепам представил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков.

Он отметил, что законопроект разработан в целях реализации Указа президента «О мерах по поддержке отдельных отраслей экономики», а также совершенствования законодательства Кыргызской Республики, повышения прозрачности и эффективности правового регулирования.

Законопроектом предлагается внести ряд льгот и преференций для отдельных отраслей экономики: