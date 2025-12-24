Жогорку Кенеш одобрил поправки в закон о налогах и соцстраховании

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели и одобрили сразу в трех чтениях законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения, социального страхования и неналоговых доходов».
Информацию нардепам представил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков.
Он отметил, что законопроект разработан в целях реализации Указа президента «О мерах по поддержке отдельных отраслей экономики», а также совершенствования законодательства Кыргызской Республики, повышения прозрачности и эффективности правового регулирования.
Законопроектом предлагается внести ряд льгот и преференций для отдельных отраслей экономики:
- освободить от уплаты НДС оборудование, технологии, реактивы и полуфабрикаты, предназначенные для ювелирного производства, импортируемые в КР;
- освободить физических и юридических лиц от уплаты налогов с продажи автотранспортных средств на три года, с продажи при реализации авто и их комплектующих, произведенных или собранных на предприятиях КР;
- снизить ставки подоходного налога и страховых взносов для субъектов швейной отрасли.