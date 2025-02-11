Почему в КР нет обязательной страховки банковских переводов. Ответ Госфиннадзора

На парламентских слушаниях по обсуждению законопроекта «О страховании и страховой деятельности» гражданин Михаил Петров предложил ввести в Кыргызстане обязательное страхование банковских переводов.

Он пояснил, что сейчас примерно три из пяти банковских переводов блокируются. И если бы переводы страховались, то с этим бы уже разбирались страховые компании.

Глава Службы регулирования и надзора за финансовым рынком Марат Пирназаров ответил, что такой вид страхования в Кыргызстане есть и он называется страхованием финансовых рисков. Однако это добровольный вид страхования.

По словам Марата Пирназарова, обязательным этот вид страхования не будет, так как государство не должно загружать участников экономических процессов страхованием.

«Это будет утяжелять и делать дороже каждый перевод. Это может стать невыгодным для бизнеса. Да, сейчас в условиях действия санкций переводы могут задерживаться без объективных причин. Но прежде чем вводить какой-либо вид страхования, мы внимательно изучаем вопрос. А это предложение может также наложить большие обязательства на страховые компании», — ответил глава Госфиннадзора.