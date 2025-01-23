Ликвидация Камчи Кольбаева. Действия ГКНБ прокомментировал Садыр Жапаров

Президент Садыр Жапаров прокомментировал Национальному информагентству «Кабар» заявление председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева о ликвидации криминального авторитета Камчи Кольбаева.

Напомним, ранее глава спецслужб заявил, что сам принял решение об устранении вора в законе.

«Я знаю, это было сказано на встрече с преподавателями вузов. Если вы посмотрите видео с заявлением, то поймете, что он говорил на русском языке. Поскольку русский не является его родным языком, он выразился недостаточно точно», — пояснил Садыр Жапаров.

По словам главы государства, в день смерти Кольбаева, как только поступила информация о его ликвидации, он позвонил генеральному прокурору и поручил срочно выехать на место происшествия, тщательно осмотреть и оперативно предоставить информацию. Генпрокурор отправился вместе с военным прокурором и другими сотрудниками. Позднее они сообщили Садыру Жапарову, что, когда пытались задержать Камчи Кольбаева, с его стороны было оказано вооруженное сопротивление, и сотрудники спецслужб были вынуждены открыть ответный огонь, чтобы защитить свои жизни.

Президент подчеркнул, что работники ГКНБ не выходили за рамки предоставленных им полномочий и не нарушили законы.

«Существуют закон и инструкция по борьбе с преступностью. Эти законы и были применены и исполняются без какого-либо приказа. Камчыбек Кыдыршаевич, говоря об этом на русском языке, не смог полностью донести мысль. Этот закон применяется во всех странах. Это мировая практика. Если подозреваемые в преступлении оказывают вооруженное сопротивление, мы не можем подвергать риску жизни наших военных, которые борются с преступностью. Поэтому здесь не может быть разногласий», — заключил он.