Садыр Жапаров и посол КНР обсудили расширение партнерства и инвестиции

Президент Садыр Жапаров сегодня принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Кыргызстане Лю Цзянпин по случаю вручения верительных грамот. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Садыр Жапаров поздравил посла с началом дипломатической миссии, подчеркнув высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

В ходе встречи президент отметил широкий спектр сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, охватывающего политику, экономику, торговлю, науку, культуру и образование. Он выразил благодарность КНР за активное содействие в реализации инфраструктурных и социальных проектов, играющих ключевую роль в развитии Кыргызстана.

Президент особо отметил совместное открытие третьего пункта пропуска «Бедель» в сентябре 2024 года и начало строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан в декабре, назвав эти события историческими.

Садыр Жапаров также подчеркнул, что Китай является одним из главных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана, и выразил удовлетворение стабильным ростом двустороннего товарооборота.

В свою очередь посол Лю Цзянпин заявила о готовности к плодотворной работе по укреплению двусторонних отношений. Она отметила, что хорошо знакома с культурой и общественной жизнью Кыргызстана, что, по ее словам, поможет ей эффективно развивать дипломатические связи.

Посол также подчеркнула важность строительства железной дороги, назвав ее ключевым проектом, который она намерена активно поддерживать.

Особое внимание посол уделила вопросу транспортной взаимосвязанности, отметив, что из восьми пунктов пропуска на границе Китая со странами Центральной Азии три расположены на кыргызско-китайской границе, что свидетельствует о высоком уровне сотрудничества между странами. Лю Цзянпин также подчеркнула значительный прогресс в реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов, таких как запуск завода «Джунда» в 2024 году.









Посол акцентировала внимание на важности расширения сотрудничества в сфере взаимных инвестиций, подчеркнув высокий интерес китайских предпринимателей к развитию бизнеса в Кыргызстане из-за благоприятного инвестиционного климата.