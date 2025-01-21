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Власть

Бишкекгорлифту выделено 165 миллионов сомов на замену старых лифтов

Муниципальному предприятию «Бишкекгорлифт» выделено 165 миллионов сомов на замену старых лифтов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев.

По его словам, на эти деньги будет заменено 100 лифтов. Также по 100 лифтов заменили в 2023 и 2024 годах. В предыдущие годы муниципальное предприятие меняло по 20 лифтов в год.

Вице-мэр проинформировал, что на обслуживании «Бишкекгорлифта» имеется 974 лифта, из которых 547 лифтов служат уже более 25 лет, то есть более положенного срока эксплуатации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317354/
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