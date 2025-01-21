Бишкекгорлифту выделено 165 миллионов сомов на замену старых лифтов

Муниципальному предприятию «Бишкекгорлифт» выделено 165 миллионов сомов на замену старых лифтов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев.

По его словам, на эти деньги будет заменено 100 лифтов. Также по 100 лифтов заменили в 2023 и 2024 годах. В предыдущие годы муниципальное предприятие меняло по 20 лифтов в год.

Вице-мэр проинформировал, что на обслуживании «Бишкекгорлифта» имеется 974 лифта, из которых 547 лифтов служат уже более 25 лет, то есть более положенного срока эксплуатации.