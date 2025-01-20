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Власть

В Кыргызстане предлагают ввести определенные требования к председателям ТСЖ

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике одобрил в первом чтении законопроект, которым вводятся три требования к председателям ТСЖ.

Так, согласно законопроекту, председатели ТСЖ должны быть дееспособными, у них не должно быть судимости и они должны иметь гражданство Кыргызстана.

Депутат Надира Нарматова добавила, что ко второму чтению внесет еще одно требование к председателям товарищества собственников жилья — наличие высшего образования.

Добавим, эти поправки в случае их принятия будут внесены в закон о ТСЖ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317315/
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