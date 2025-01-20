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Власть

Декларационная кампания. У Нурдана Орунтаева нет ни жилья, ни автомобиля

Налоговая служба начала публикацию деклараций о доходах чиновников по итогам 2023 года. Стали известны данные о заработках директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдана Орунтаева.

Согласно отчету, он заработал 1 миллион 712 тысяч 612 сомов. О свои расходах чиновник не сообщил.

В декларации указано, что он владеет землей — участком сельхозназначения площадью 0,8 гектара и участком сельхозназначения площадью 0,4 гектара. При этом у Нурдана Орунтаева нет ни жилья, ни автотранспорта.

Его близкие родственники владеют квартирой площадью 81,7 квадратных метра и автомобилем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317289/
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