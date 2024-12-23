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Власть

Сохранение Иссык-Куля или поддержка бизнеса. Противостояние депутатов ЖК

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию во втором чтении одобрен законопроект с поправками в Закон «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль».

Автор законопроекта депутат Эльдар Сулайманов. Изначально он предлагал запретить использование гидроциклов на Иссык-Куле.

Во-первых, потому что они оказывают негативное влияние на экологию озера. Бывают случаи, когда остатки топлива смешиваются с водой озера. Во-вторых, из-за того, что часто происходят аварии с участием водных мотоциклов (гидроциклов), в результате которых гибнут люди.

Жогорку Кенеш
Фото Жогорку Кенеш. Депутат Эльдар Сулайманов

Категорически против законопроекта выступил депутат Жаныбек Кыдыкбаев, уроженец Акчуйского района Иссык-Кульской области. Он встал на защиту предпринимателей, которые сдают гидроциклы в аренду.

Сказал, что они работают только в турсезон и на эти деньги кормят семьи. Он потребовал, чтобы в противном случае для людей предусмотрели компенсации. Автор законопроекта Эльдар Сулайманов ответил, что нельзя ставить под угрозу экологию озера из-за нескольких предпринимателей. Владельцы гидроциклов могут сдавать их в аренду на водохранилищах, где нет такого скопления людей.

Жогорку Кенеш
Фото Жогорку Кенеш. Депутаты Нурбек Алимбаев и Жаныбек Кыдыкбаев

«Там они не будут угрожать жизни и здоровью большого числа отдыхающих. Туда люди могли бы ездить специально, чтобы покататься на гидроциклах. На Иссык-Куль люди ездят, чтобы отдыхать, но гидроциклы им мешают плавать», — сказал на одном из заседаний Эльдар Сулайманов.

Однако депутаты комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию поддержали Жаныбека Кыдыкбаева и настояли на компромиссном варианте законопроекта.

Жогорку Кенеш
Фото Жогорку Кенеш. Глава комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Аманкан Кенжебаев

Теперь в новом варианте проекта закона Эльдар Сулайманов предлагает, чтобы государственные органы определили, сколько гидроциклов и прочего водного транспорта используется на Иссык-Куле и присвоили им номера. Также ввести требование, чтобы у гидроциклов были технические паспорта.

Еще автор предлагает, чтобы для сдачи в аренду гидроциклов определили специальные места, вне пляжей, где отдыхают люди. А также обязать их владельцев платить налоги.

«Надо, чтобы посчитали, сколько раз в день они сдают гидроциклы в аренду. Насколько я знаю, за пять минут они зарабатывают тысячу сомов. Надо посчитать, сколько зарабатывают в день, и начислять налоги», — сказал парламентарий.

Он отметил, что необходимо сейчас задуматься о сохранении озера, чтобы оно не повторило судьбу Арала. Так как 10 лет назад в Иссык-Куль впадало более ста рек, а сейчас около 30. И в последние года берег озера отошел на 10 метров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315088/
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