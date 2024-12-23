14:22
USD 87.00
EUR 90.41
RUB 0.84
Власть

Теплоходы сливают содержимое туалетов прямо в Иссык-Куль — депутат

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Эльдар Сулайманов заявил, что теплоходы сливают содержимое туалетов в озеро Иссык-Куль.

Он сообщил, что у него имеются видеодоказательства. Депутат потребовал, чтобы владельцев теплоходов вынудили пользоваться услугами ассенизаторского автомобиля.

Присутствующие члены кабмина предположили, что это старое видео и такое имело место быть года три и более назад, а сейчас якобы теплоходы опечатываются, так что слив нечистот в озеро невозможен.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315084/
просмотров: 549
Версия для печати
Материалы по теме
Оружие, рога и рыба. На Иссык-Куле продолжают выявлять браконьеров
На побережье Иссык-Куля снесли незаконные постройки
Создать научный центр для мониторинга состояния Иссык-Куля предлагает ученый
На Иссык-Куле во время обыска дома у браконьера нашли наркотики
На Иссык-Куле начал свою работу Национальный водный форум
В милиции рассказали, что изъяли у браконьеров на Иссык-Куле
На Иссык-Куле начался масштабный рейд «Скотокрад»
Для отеля «Хан-Тенири» управделами президента передали еще 6 гектаров земли
Озеро Иссык-Куль находится под угрозой — Эдиль Байсалов
Изнасилование девятилетней девочки на Иссык-Куле. Следствие передало дело в суд
Популярные новости
Как&nbsp;бы вы&nbsp;оценили работу Акылбека Жапарова на&nbsp;посту главы кабмина? Опрос&nbsp;24.kg Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту главы кабмина? Опрос 24.kg
Жогорку Кенеш отклонил законопроект о&nbsp;запрете видеосъемки милиционеров Жогорку Кенеш отклонил законопроект о запрете видеосъемки милиционеров
Садыр Жапаров предложил призывать на&nbsp;даваат через WhatsApp Садыр Жапаров предложил призывать на даваат через WhatsApp
Железная дорога КНР&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан: подписано инвестсоглашение Железная дорога КНР — Кыргызстан — Узбекистан: подписано инвестсоглашение
Бизнес
&laquo;Альянс Алтын&raquo;&nbsp;&mdash; лучший работодатель года по&nbsp;версии Американской торговой палаты «Альянс Алтын» — лучший работодатель года по версии Американской торговой палаты
Подарите год связи с&nbsp;красивым номером: акция от&nbsp;MEGA! Подарите год связи с красивым номером: акция от MEGA!
Acıbadem: достижения и&nbsp;новшества в&nbsp;сфере медицины Acıbadem: достижения и новшества в сфере медицины
Зимнее волшебство: MEGA приглашает на&nbsp;концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Зимнее волшебство: MEGA приглашает на концерт на площади Ала-Тоо
23 декабря, понедельник
14:22
Нацбанк приостановил действие лицензий двух обменных бюро Нацбанк приостановил действие лицензий двух обменных бю...
14:17
Журналистов, проводивших съемки у СИЗО-1, задержали милиционеры
14:10
Борец Эрназар Акматалиев выиграл золото на международном турнире в Казахстане
14:00
Криминальный Кыргызстан. Громкие убийства, заговоры, аресты и суды 2024 года
13:49
Упростить закупку техники и авто через лизинг предлагает Министерство экономики