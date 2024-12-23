На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Эльдар Сулайманов заявил, что теплоходы сливают содержимое туалетов в озеро Иссык-Куль.

Он сообщил, что у него имеются видеодоказательства. Депутат потребовал, чтобы владельцев теплоходов вынудили пользоваться услугами ассенизаторского автомобиля.

Присутствующие члены кабмина предположили, что это старое видео и такое имело место быть года три и более назад, а сейчас якобы теплоходы опечатываются, так что слив нечистот в озеро невозможен.