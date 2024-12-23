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Власть

Переход на 12-летку. Минобразования введет новый предмет «Кыргызстан жараны»

Министерство образования и науки планирует ввести новый предмет в школах в рамках перехода на 12-летнее обучение. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщила заместитель главы ведомства Лира Самыкбаева.

На заседании депутат Медер Алиев спросил, какая работа проводится министерством по борьбе с наркотическими веществами и укреплением здоровья школьников.

Замминистра ответила, что в учебных учреждениях введены классные часы и есть предмет «Человек и общество».

«Во время классного часа, урока учителя рассказывают о вреде синтетических наркотиков. Плюс в рамках перехода на 12-летнее образование введем новый предмет. Английская версия по кембриджской системе называется social science. Но еще не уточнена кыргызская версия. Возможно, будет «Кыргызстан жараны». Этот предмет будет развивать социальные, культурные, физические навыки учащихся», — сказала Лира Самыкбаева.

Напомним, кабинет министров постановлением № 654 от 30 октября 2024 года утвердил Концепцию о переходе Кыргызстана на 12-летнюю систему общего образования.

Основные этапы реализации:

  • Подготовительный (до 2025 года). В это время обновятся образовательные стандарты, программы, подготовится инфраструктура. Учителя уже проходят обучение.
  • Стартовый. В 2025/26 учебном году дети, достигшие 5,5—6-летнего возраста, начинают обучение в 1-м классе 12-летней школы.
  • Завершающий. Аттестат об окончании 12-летней школы выдается, начиная с 2027/2028 учебного года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315054/
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