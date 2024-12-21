Садыр Жапаров предложил призывать на даваат через WhatsApp

В Кыргызстане даваат не запрещен. Об этом на третьем Народном курултае заявил президент Садыр Жапаров.

По его словам, запрещен обход домов, когда призывают на даваат.

«У нас 80 процентов мусульман проживают, и все мы разделены на разные течения. Чтобы избежать запрещенные течения, запретили подомовой обход. Призывайте на даваат с помощью WhatsApp-групп. Если в селе есть пять групп, то в каждой из них находится молдо. Кроме того, призывайте на даваат на базарах, похоронах и в других общественных местах», — предложил глава государства.