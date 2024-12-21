14:09
USD 87.00
EUR 90.41
RUB 0.84
Власть

Садыр Жапаров предложил призывать на даваат через WhatsApp

В Кыргызстане даваат не запрещен. Об этом на третьем Народном курултае заявил президент Садыр Жапаров.

По его словам, запрещен обход домов, когда призывают на даваат.

«У нас 80 процентов мусульман проживают, и все мы разделены на разные течения. Чтобы избежать запрещенные течения, запретили подомовой обход. Призывайте на даваат с помощью WhatsApp-групп. Если в селе есть пять групп, то в каждой из них находится молдо. Кроме того, призывайте на даваат на базарах, похоронах и в других общественных местах», — предложил глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314983/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров потребовал ликвидировать ОО по борьбе с коррупцией
Президент: Со временем делегаты Народного курултая будут избираться на три года
Садыр Жапаров попросил Европарламент не вмешиваться в политику КР
Делегат курултая предлагает одевать солдат Нацгвардии в национальном колорите
Народный курултай создал рабочую группу. Она будет инициировать законопроекты
Делегат Народного курултая просит сделать интернет 18+
Гендерное равенство портит семейные ценности кыргызов — делегат курултая
Делегат Народного курултая сравнил Камчыбека Ташиева с Манасом
Делегат курултая переживает, что кыргызский калпак начали подделывать
Делегат курултая из Бишкека просит озеленить горы вокруг столицы
Популярные новости
Как&nbsp;бы вы&nbsp;оценили работу Акылбека Жапарова на&nbsp;посту главы кабмина? Опрос&nbsp;24.kg Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту главы кабмина? Опрос 24.kg
Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до&nbsp;конца года Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до конца года
Красиво, уютно, чисто. Санаторий &laquo;Иссык-Ата&raquo; открылся после реконструкции Красиво, уютно, чисто. Санаторий «Иссык-Ата» открылся после реконструкции
ГИК начала самовольно менять очередность получателей жилья&nbsp;&mdash; депутат ГИК начала самовольно менять очередность получателей жилья — депутат
Бизнес
Зимнее волшебство: MEGA приглашает на&nbsp;концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Зимнее волшебство: MEGA приглашает на концерт на площади Ала-Тоо
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; и&nbsp;Минцифры отмечают 90-летие первого министра связи&nbsp;КР «Кыргызтелеком» и Минцифры отмечают 90-летие первого министра связи КР
Идея для классного подарка себе и&nbsp;близким на&nbsp;Новый год! Идея для классного подарка себе и близким на Новый год!
Выгодная акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi Выгодная акция от «Бакай Банка»: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi
21 декабря, суббота
14:01
Садыр Жапаров предложил призывать на даваат через WhatsApp Садыр Жапаров предложил призывать на даваат через Whats...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 21 декабря. Как изменились цены за неделю
13:49
Садыр Жапаров потребовал ликвидировать ОО по борьбе с коррупцией
13:40
Президент: Со временем делегаты Народного курултая будут избираться на три года
13:22
Садыр Жапаров попросил Европарламент не вмешиваться в политику КР