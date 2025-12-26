17:28
Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Садыр Жапаров объяснил необходимость 12-летнего образования личным примером

Фото пресс-службы президента КР. Садыр Жапаров

Президент Садыр Жапаров заявил, что переход Кыргызстана на 12-летнюю систему образования является необходимым шагом для соответствия мировым стандартам и даст выпускникам возможность поступать в зарубежные вузы сразу на первый курс. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы делегатов в ходе IV Народного курултая.

Он привел пример из личной жизни, отметив, что выпускники 11-х классов не могут напрямую продолжать обучение за границей без подготовительных курсов.

«Это мировая практика. В 2013 году мы с семьей уехали в Европу на четыре года. Сын окончил школу и хотел поступить в Варшавский университет, но нам сказали, что нужно пройти подготовительный курс. Поэтому, придя во власть, я поручил министру образования перейти на 12-летнее обучение, но тогда эту работу даже не начали. Потом говорил второму, третьему. Сейчас дал поручение нынешнему министру ускорить этот процесс», — сказал Садыр Жапаров.

В ходе курултая один из делегатов заявил, что, несмотря на реформу, у школьников снижается интерес к учебе, а в отдельных школах в одном классе обучаются до 50 детей.

Президент ответил, что переполненность классов не связана с переходом на 12-летнее обучение. По его словам, основными причинами являются внутренняя и внешняя миграция, особенно в Бишкеке, Оше и  Манасе, а также стремление родителей отдавать детей в школы с русским языком обучения. В результате, отметил он, есть школы, где в классах учатся всего по 15–20 учеников.

«Под предлогом низкого уровня знаний учителей родители отдают детей в одни и те же школы. Я поручал создать равные условия для педагогов во всех школах. Мы повысили заработную плату, и ожидаем, что учителя начнут приходить на вакантные места. Из-за низких зарплат похожая ситуация есть и в медицине», — отметил президент.

Он подчеркнул, что переход на 12-летнее образование — это мировой стандарт и трудности в первые годы неизбежны.

 «Еще два–три года будет непросто, но мы выйдем на мировые стандарты, и выпускники смогут сразу поступать на первый курс зарубежных вузов», — добавил Садыр Жапаров.

Напомним, в 2025–2026 учебном году в рамках государственной программы «Алтын казык» в стране была внедрена 12-летняя система образования. Согласно реформе, дети с шести лет обязаны обучаться в школе, а в 10–11–12 классах предусмотрена профориентация и обучение 11 профессиям.
