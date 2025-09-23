10:04
Власть

Президент Кыргызстана назначил дату IV Народного курултая

Президент назначил дату IV Народного курултая

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о проведении IV Народного курултая.

Форум состоится в Бишкеке 22 декабря 2025 года. В нем примут участие 700 делегатов, распределенных по квотам.

Для организации курултая, выборов делегатов и их координации утверждены специальный организационный комитет и временное положение. Делегатов изберут в соответствии с конституционным Законом «О Народном курултае».

Цель созыва курултая — укрепление основ народовластия, консолидация гражданского общества, развитие национального самосознания, решение региональных проблем и обеспечение устойчивого развития страны.

Глава государства поручил кабинету министров, администрациям областей, местным органам власти и ряду министерств принять необходимые меры для организации курултая. Обеспечить общественный порядок в период выборов делегатов и проведения форума поручено МВД.

Ранее аналогичный форум проходил в 2024 году.
