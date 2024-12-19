12:01
USD 87.00
EUR 91.29
RUB 0.84
Власть

Депутат предлагает легализовать в Кыргызстане легкий вид наркотиков

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев заявил, что нужно поменять отношение к наркотикам.

По его словам, человек — слабое существо, употреблял и будет употреблять алкоголь, наркотики.

«Но нужно уметь различать меньшее и большое зло. Например, синтетические наркотики — это большее зло. Так может нам разрешить совершеннолетним гражданам употреблять легкие виды?» — предложил депутат.

По его словам, из-за того, что природные наркотики, такие как конопля, правоохранительные органы уничтожают, они подорожали, и поэтому молодежь покупает дешевые синтетические наркотики.

Дастан Бекешев не в первый раз поднимает этот вопрос. В 2019 году он предложил на бывшей авиабазе «Манас» сделать свободную игровую зону и легализовать на ее территории продажу и употребление легких наркотиков.

С аналогичным предложением выступил и Толкунбек Абдыгулов, будучи на посту главы Нацбанка. Он заявил, что для развития туризма надо разрешить торговать марихуаной.

Ссылка: https://24.kg/vlast/314697/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Центр мониторинга новых наркотиков и психоактивных веществ создадут в МВД
За рекламу наркотиков депутат Жогорку Кенеша предлагает сажать в тюрьму
Как и через какие страны проходит транзит наркотиков, рассказал сотрудник МВД
Делали закладки и продавали наркотики в Telegram. В Оше задержали студенток
В Бишкеке задержаны члены наркогруппировки «Принцесса дури»
Турция выдала Душанбе «таджикского Пабло Эскобара»
За ними следили с дрона. В Чуйской области задержаны наркоторговцы
В Чуйской области задержан мужчина со спайсом почти на 9 миллионов сомов
На Иссык-Куле во время обыска дома у браконьера нашли наркотики
Задержан парень, продававший наркотики в Бишкеке и Чуйской области
Популярные новости
Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до&nbsp;конца года Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до конца года
Как&nbsp;бы вы&nbsp;оценили работу Акылбека Жапарова на&nbsp;посту главы кабмина? Опрос&nbsp;24.kg Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту главы кабмина? Опрос 24.kg
Акылбек Жапаров ушел с&nbsp;поста главы кабмина Акылбек Жапаров ушел с поста главы кабмина
Красиво, уютно, чисто. Санаторий &laquo;Иссык-Ата&raquo; открылся после реконструкции Красиво, уютно, чисто. Санаторий «Иссык-Ата» открылся после реконструкции
Бизнес
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
MEGA открывает доступ к&nbsp;играм через приложение Mega24 MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MEGA БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в центрах продаж и обслуживания MEGA
19 декабря, четверг
11:50
Депутат предлагает легализовать в Кыргызстане легкий вид наркотиков Депутат предлагает легализовать в Кыргызстане легкий ви...
11:42
Центр мониторинга новых наркотиков и психоактивных веществ создадут в МВД
11:21
Сбор за аренду торговых мест на рынках Кыргызстана превысил 1,6 миллиарда сомов
11:01
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 декабря
10:58
Фонд Жогорку Кенеша выделит деньги сгоревшей школе в Тогуз-Торо