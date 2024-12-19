Депутат предлагает легализовать в Кыргызстане легкий вид наркотиков

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев заявил, что нужно поменять отношение к наркотикам.

По его словам, человек — слабое существо, употреблял и будет употреблять алкоголь, наркотики.

«Но нужно уметь различать меньшее и большое зло. Например, синтетические наркотики — это большее зло. Так может нам разрешить совершеннолетним гражданам употреблять легкие виды?» — предложил депутат.

По его словам, из-за того, что природные наркотики, такие как конопля, правоохранительные органы уничтожают, они подорожали, и поэтому молодежь покупает дешевые синтетические наркотики.

Дастан Бекешев не в первый раз поднимает этот вопрос. В 2019 году он предложил на бывшей авиабазе «Манас» сделать свободную игровую зону и легализовать на ее территории продажу и употребление легких наркотиков.

С аналогичным предложением выступил и Толкунбек Абдыгулов, будучи на посту главы Нацбанка. Он заявил, что для развития туризма надо разрешить торговать марихуаной.