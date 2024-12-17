За рекламу наркотиков депутат Жогорку Кенеша предлагает сажать в тюрьму

Депутат Медербек Алиев предлагает сажать в тюрьму от двух до пяти лет за рекламу наркотиков. Соответствующий законопроект он представил на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Нардеп предлагает внести поправки в Гражданский, Уголовный кодексы, Кодекс о правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах», поскольку в последние годы в стране наблюдается тревожная тенденция, которая в обществе получила название «аптечная наркомания», связанная со злоупотреблением сильнодействующими лекарственными средствами.

Медербек Алиев подчеркнул, что в действующем Кодексе о правонарушениях предусмотрен штраф за рекламу, публичный призыв и пропаганду наркотических средств.

«Мы предлагаем убрать его из Кодекса о правонарушениях и включить его в Уголовный кодекс. Мы предусмотрели сроки от двух до пяти лет и более в зависимости от группы лиц, по предварительному сговору и так далее», — сказал он.

Депутат отметил, что наряду с распространением наркотиков сейчас доступно стало, особенно для школьников, получать из аптек сильнодействующие психотропные вещества.

«Мы провели исследование и выяснили, что в Бишкеке, Оше, Балыкчи дети стали сильно увлекаться наркотиками. Продавцы аптек сильнодействующие препараты, которые должны продаваться по рецепту и с подписью врача, с целью извлечения выгоды просто продают школьникам, студентам. Мы предлагаем внести ответственность тем, кто продает их. Внести штраф от 50 тысяч до 200 тысяч сомов и лишить права заниматься этой деятельностью до двух лет», — пояснил он.

Депутаты одобрили проект закона в первом чтении.