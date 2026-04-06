В ЖК обеспокоены рекламой продуктов для искусственного питания детей

6 апреля в Жогорку Кенеше прошло заседание рабочей группы по разработке проекта закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О рекламе» с участием представителей министерства здравоохранения и других профильных учреждений и экспертов. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Законопроект представила инициатор — депутат Токтобубу Ашымбаева.

Так, основной целью законопроекта является совершенствование законодательства Кыргызской Республики в сфере здравоохранения, в части регулирования рекламы продуктов и средств для искусственного питания детей.

Вместе с тем, отмечено, что в настоящее время остро стоит вопрос о нарушениях питания среди детей первых 5-ти лет жизни.

«Нарушения питания имеют тяжелые ближайшие (высокая заболеваемость и смертность детей от обычных инфекционных заболеваний) и отдаленные последствия (задержка интеллектуального развития, избыточная масса тела и ожирение, сахарный диабет, высокое артериальное давление, инфаркты и инсульт, онкологические заболевания, болезни почек)», — сказала Токтобубу Ашымбаева.

Участники рабочей группы подчеркнули актуальность и поддержали законопроект, направленный на сохранение здоровья детей.