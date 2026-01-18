В ChatGPT начнут тестировать рекламу. Компания OpenAI сообщила, что тестирование рекламы начнется в ближайшее время среди пользователей бесплатных тарифов и ChatGPT Go в США.

В компании пояснили, что рекламу вводят для того, чтобы больше пользователей могли пользоваться AI-инструментами с меньшими ограничениями или бесплатно.

В OpenAI пообещали: во время тестирования не будут показывать рекламу в аккаунтах, где пользователь сообщает, что ему меньше 18 лет. Кроме того, реклама не будет размещаться рядом с чувствительными или регулируемыми темами, такими как здоровье или политика. Также в компании заверили, что данные и переписки пользователей ChatGPT не будут продаваться рекламодателям, а реклама не будет влиять на ответы от нейросети.