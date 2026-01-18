В Кеминском районе убирают рекламные надписи на склонах гор. Об этом сообщили в местной госадмнистрации.

Фото из архива

По данным акимиата, полномочный представитель президента в Чуйской области Азамат Осмонов поручил убрать все надписи, которые портят вид.

О своей продукции выкладывают рекламу из камней не только производители товаров — рекламируют себя с помощью таких надписей и госорганы, и госпредприятия.

Отметим, что борьбу с размещением рекламных надписей начали еще десять лет назад. В 2015 году тогда депутат Жогорку Кенеша Эркингуль Иманкожоева заявляла, что в стране стало традицией использовать горы в качестве щита для рекламы.

«Над нами смеются гости. Нигде в мире такого нет. Предлагаю правительству принять постановление и запретить наносить надписи на горные склоны», — говорила она.