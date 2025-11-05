21:10
Техноблог

Coca-Cola выпустила рекламу, созданную с помощью нейросетей

Coca-Cola выпустила рекламу, созданную с помощью нейросетей. Это уже вторая попытка компании сделать рождественскую рекламу с помощью AI — в прошлом году традиционный ролик «Праздник к нам приходит», сгенерированный с помощью нейросетей, вызвал бурную критику.

Как пишет The Hollywood Reporter, руководство Coca-Cola считает, что новая реклама получилась лучше прошлогодней и понравится аудитории.

«В прошлом году люди критиковали исполнение. Но в этом году оно в десять раз лучше. Найдутся те, кто будет критиковать, — мы не можем удовлетворить всех на 100 процентов. Но если большинство потребителей воспримут это положительно, стоит продолжать», — заявил вице-президент по глобальному развитию и руководитель отдела генеративного искусственного интеллекта компании Пратик Такар.

По его словам, современные возможности нейросетей позволили добиться нужной мимики у животных, что было проблематично еще в прошлом году. Рекламу 2024 года во многом ругали из-за нереалистичного изображения людей, так что в этом году людей в рекламе, за исключением Санты, нет.

В компании подчеркнули, что использование AI ускоряет и удешевляет процесс создания рекламы — если раньше на подготовку праздничного ролика Coca Cola уходил целый год, то теперь понадобится около месяца.

Но новую рекламу опять раскритиковали. The Verge отмечает, что видео получилось крайне устаревшим по сравнению с роликами, созданными с помощью нейросетей Sora 2 или Veo 3, а в рекламе отсутствует единый стиль.
