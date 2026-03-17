Общество

В Кыргызстане появилось много лжепсихологов

В Кыргызстане появилось много лжепсихологов. Об этом на брифинге сообщила заведующая отделом первичной медико-санитарной помощи управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Нургуль Ибраева.

По ее словам, население становится более грамотным по отношению к своему здоровью.

«Даже 5-7 лет назад люди к психологам не обращались. Родители в основном отправляли к специалистам детей из-за задержки речевого или психического развития. Сейчас мы видим, что и взрослые начали искать психологов, обращаться за помощью. Поэтому, наверное, и появилось много лжепсихологов, которые, не имея должного образования, начали оказывать помощь. Были жалобы от граждан», — сказала Нургуль Ибраева.

Она напомнила, что в Кыргызстане законодательно запретили рекламу услуг психологов без профильного образования. Публикация, продвижение или распространение объявлений о «психологической помощи» от неподготовленных специалистов считается нарушением Закона «О рекламе» и влечет административную ответственность.

«Медицинские психологи более углубленно подготовлены и могут оказать квалифицированную помощь. У психолога должен быть диплом о высшем психологическом образовании, действующие сертификаты повышения квалификации и лицензия», — предупредила Нургуль Ибраева.

На брифинге прозвучала информация относительно стоимости услуг психологов. В среднем 50-минутная сессия обойдется от 2 тысяч до 3,5 тысячи сомов. В государственных медучреждениях — бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.
