В Бишкеке демонтируют хаотично размещенную наружную рекламу

В Первомайском районе города Бишкека специалисты управления по контролю за землепользованием (УКЗ) в течение недели проводили комплексную работу по наведению порядка на муниципальной территории. Об этом сообщает столичная мэрия.

В частности, на участке улицы Патриса Лумумбы и в районе рынка «Кудайберген» проходят рейдовые мероприятия по демонтажу хаотично размещенной наружной рекламы.

Кроме того, в рамках подготовки к саммиту ШОС ведется демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций на улице Киевской.

Во исполнение решения комиссии мэрии в добровольном порядке демонтированы шесть объектов облегченного типа на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Шаттык.