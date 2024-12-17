Депутат просит разрешить женщинам-милиционерам носить платок

Депутат Алтынбек Кылычбаев попросил руководство МВД разрешить женщинам-милиционерам, исповедующим ислам, носить платок.

Нардеп считает, что норма в Конституции о свободе вероисповедании дает право сотрудницам правоохранительных органов скрывать волосы и шею.

«По религии женщины обязаны носит платок. Предлагаю разрешить женщинам надеть платок и сверху фуражку. Женщин, придерживающихся религии, сейчас много. Возможно, из-за дресс-кода они не могут к вам попасть на работу», — сказал Алтынбек Кылычбаев.

Первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов ответил, что сотрудники внутренних дел являются государственными служащими и, соответственно, они должны соблюдать дресс-код — носить форму, утвержденную ведомством.

В Жогорку Кенеше проходят парламентские слушания по обсуждению проектов законов «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в религиозной сфере».