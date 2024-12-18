Айсулуу Мамашова просит построить реабилитационный центр для детей с аутизмом

На заседании Жогорку Кенеша депутат Айсулуу Мамашова попросила построить реабилитационный центр для детей с аутизмом.

Она отметила, что в Республиканском реабилитационном центре «Келечек» не принимают детей с ментальными нарушениями.

«Там нет поведенческой терапии (ABA), сенсорной интеграции. Такие дети есть в каждом регионе. Нам нужно срочно решить этот вопрос. Мы можем помочь детям с аутизмом, если создадим условия», — сказала Айсулуу Мамашова.

Депутат также потребовала повысить оплату персональным ассистентам, так как ее не хватает на содержание ребенка с инвалидностью. Сейчас размер оплаты составляет 7 тысяч 680 сомов.