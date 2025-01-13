Оштрафована депутат БГК за непристегнутый ремень безопасности

Сотрудники УПСМ Бишкека решили выявлять нарушения ПДД у здания столичной мэрии. Сегодня там работали автоинспекторы и эвакуаторы.

Машины забирали за неправильную парковку. Автоинспекторы заметили женщину, которая ехала за рулем, не пристегнувшись ремнем безопасности. На просьбу пресс-секретаря УПСМ Мирлана Таалайбекова предъявить документы женщина показала удостоверение депутата Бишкекского городского кенеша. Она заявила, что не согласна с предъявленным обвинением, так как отстегнула ремень, когда заехала на территорию мэрии.

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Нарушительницей оказалась депутат БГК от фракции «Эл Умуту» Нурзат Исакова.

Правоохранители эвакуировали несколько авто, среди которых, как отметил пресс-секретарь УПСМ, есть и машина руководителя аппарата мэрии.