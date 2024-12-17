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Власть

Садыр Жапаров: Все очередники на госипотеку получат жилье в течение 4-5 лет

В ближайшие 4-5 лет все граждане Кыргызстана, стоящие в очереди на получение государственной ипотеки, будут обеспечены жильем. Об этом заявил президент Садыр Жапаров.

По его словам, людям больше не придется ждать десятилетиями.

Все наши граждане, которые стоят в очереди на госипотеку, не будут ждать по 10 лет, как раньше. В скором времени они получат свои квартиры. Не беспокойтесь и немного потерпите, пожалуйста.

Садыр Жапаров

Он подчеркнул, что главная цель — обеспечить жильем каждую семью в Кыргызстане. Ни одна семья не должна скитаться по съемным квартирам или покидать страну из-за отсутствия собственного дома.

Также Садыр Жапаров заверил, что продвинуться в очереди через знакомых или связи невозможно. Система работает прозрачно, предоставляет равные возможности для всех граждан и препятствует коррупции. Процесс получения жилья по госипотеке полностью цифровизирован и доступен для отслеживания онлайн.

Отметим, что на сегодняшний день в очереди на получение жилья числится около 40 тысяч граждан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314384/
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