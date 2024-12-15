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Власть

Американская телесеть выплатит Трампу $15 миллионов за ложные заявления

Телекомпания ABC News согласилась выплатить $15 миллионов избранному президенту США Дональду Трампу для урегулирования иска о распространении порочащих сведений. Причиной стали ложные заявления ведущего Джорджа Стефанопулоса во время интервью 10 марта этого года. Ведущий утверждал, что Трамп был «признан ответственным за изнасилование». Об этом пишет BBC.

По данным издания, иск был связан с обвинениями колумнистки журнала Elle Элизабет Джин Кэрролл, которая заявляла, что Трамп якобы изнасиловал ее в примерочной нью-йоркского универмага в 1996 году. Суд присяжных в гражданском процессе постановил, что Трамп несет ответственность за сексуальные домогательства и клевету, но не за изнасилование.

Согласно условиям урегулирования, ABC News выплатит $15 миллионов в «президентский фонд и музей», который создаст Трамп, и дополнительно $1 миллион покроет судебные издержки. Телекомпания также обязалась опубликовать официальное заявление с выражением сожаления по поводу слов ее ведущего.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314240/
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