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Власть

Курманбек Бакиев хочет вернуться? Адвокат опротестовывает некоторые нормы УПК

Конституционный суд Кыргызстана принял в производство ходатайство адвоката Икрамидина Айткулова, представляющего интересы бывшего президента Курманбека Бакиева. Об этом сообщили в КС КР.

из архива
Фото из архива. Курманбек Бакиев хочет вернуться?

Защита второго свергнутого главы государства просит проверить ряд статей УПК. По данным пресс-службы КС КР, адвокат указывает на отсутствие в оспариваемых нормах УПК положений, регламентирующих возможность следственных органов заочно предъявлять обвинение и направлять уголовное дело в суд с обвинительным актом. По его мнению, это нарушает права и законные интересы обвиняемых.

«Заявитель обращает внимание на несоответствие правоприменительной практики принципу равенства сторон, выражающееся в том, что в одних случаях следствие приостанавливается до установления местонахождения обвиняемого, а в других продолжается заочно, создавая юридическую неопределенность», — говорится в пресс-релизе.

Икрамидин Айткулов также напоминает про принцип равенства сторон и состязательности процесса. Он требует, чтобы уголовно-процессуальное законодательство гарантировало обвиняемым право на пересмотр заочных судебных актов и участие во всех стадиях процесса.

«Если обвиняемый явится после завершения всех процедур обжалования в апелляционной и кассационной инстанциях, он лишается возможности оспорить заочный приговор. В результате пересмотр заочного судебного акта с его участием и предоставлением всех процессуальных прав становится невозможным, что исключает справедливое правосудие», — прокомментировал представитель защиты.

По словам адвоката, такое положение нарушает конституционные права и свободы человека, в том числе право на справедливое судебное разбирательство и восстановление нарушенных прав всеми доступными способами. Оно также противоречит принципам равноправия и состязательности сторон в судопроизводстве.

Адвокат Курманбека Бакиева просит признать оспариваемые нормы противоречащими Конституции.

Конституционный суд рассмотрит заявление и вынесет свое решение в течение шести месяцев.

Напомним, беглый президент осужден Верховным судом Кыргызстана на 24 года лишения свободы.

Курманбек Бакиев был свергнут 7 апреля 2010 года. Оппозиция вышла на митинг против семейно-кланового правления. Против участников акции протеста было использовано оружие, погибли более 80 человек.

Курманбек Бакиев, его сын Максим и брат Жаныш заочно приговорены к длительным срокам лишения свободы по целому ряду выдвинутых обвинений.

Бакиевы после побега из Кыргызстана осели в Минске, Максим Бакиев живет в Великобритании со своей семьей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314051/
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