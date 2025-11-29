19:58
Власть

Чолпонбек Абыкеев: Пусть Курманбек Бакиев приедет в КР и ответит перед судом

«На Курманбеке Бакиеве лежит ответственность за погибших в событиях 7 апреля 2010 года, возбуждено уголовное дело. Следовательно, если он вернется в Кыргызстан, правоохранительные органы наверняка его арестуют, пусть приезжает», — заявил советник президента Чолпонбек Абыкеев в интервью информагентству «Кабар», комментируя недавнее заявление лидера Беларуси Александра Лукашенко о том, что он «не собирается отдавать Курманбека Бакиева».

По словам Чолпонбека Абыкеева, нельзя скрывать, что ответственность за события 7 апреля лежит не только на Бакиеве, но и на временном правительстве.

«Вопросы о том, что пули летели не спереди, а сзади, и кто стрелял, остаются без ответа до сих пор. Я не утверждаю напрямую, что их застрелил бывший президент Алмазбек Атамбаев, но все знают, что он пришел в здание «Форума» с оружием. Если Бакиев приедет, обязательно состоится судебный процесс с его участием. Выяснятся факты о грабежах после 7 апреля, исчезнувших деньгах из банковских ячеек, разграбленном богатстве из домов Максима Бакиева и его родственников», — отметил он.

Советник главы государства добавил, что многие люди, участвовавшие в тех событиях, будут вызваны на допрос в качестве свидетелей.

В результате могут открыться новые факты, многих разоблачат. Например, есть те, кто против возвращения Аскара Акаева. Но после его допроса раскрыли множество преступлений. Выявлены преступные дела ряда высокопоставленных лиц, и незаконно присвоенное имущество вернулось государству. Особенно ценные сведения получены по «Кумтору». Если Бакиев приедет, тоже раскроются многие тайны.

Чолпонбек Абыкеев

Он предположил, что прояснятся важные сведения по множеству экономических преступлений, особенно по исчезнувшему богатству после 7 апреля.

«Возможно, именно поэтому с 2010 года временное правительство не было по-настоящему заинтересовано в том, чтобы поймать и судить Бакиева. Возможно, было удобно сваливать все преступления, даже свои собственные дела, на беглого президента. Следовательно, пусть Бакиев приедет, пусть расскажет обо всем, пусть ответит перед судом, перед народом, перед законом. У меня нет никакого возражения. Если он вернется, пусть суд будет открытым. Тогда в обществе не возникнет вопросов», — резюмировал Чолпонбек Абыкеев.
