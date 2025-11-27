Александр Лукашенко о Курманбеке Бакиеве: Он живет хорошо, мы его вам не отдадим

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Бишкеке рассказал журналистам о жизни свергнутого главы Кыргызстана Курманбека Бакиева в Минске.

«Бакиев хорошо живет. Нормально. Мы его к вам не отпустим уже. Я ему сказал: «Никаких поездок, хватит! Живи в Беларуси». Нормально живет. Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Так что мы его вам не отдадим», — сказал он.

Александр Лукашенко добавил, что Курманбек Бакиев «очень страдает и скучает» по своей стране.

«Все мне говорит: «Вот хотел бы хоть на могилу приехать к отцу». Ну это безобразие, что кыргызы не могут позволить своему президенту приехать на могилу отца. Думаю, мы решим этот вопрос с нынешним руководством», — сказал лидер Беларуси.

Напомним, беглый президент осужден Верховным судом Кыргызстана на 24 года лишения свободы.

Курманбек Бакиев свергнут 7 апреля 2010-го. Оппозиция вышла на митинг против семейно-кланового правления. Против участников акции протеста использовано оружие, погибли более 80 человек.

Курманбек Бакиев, его сын Максим и брат Жаныш заочно приговорены к длительным срокам лишения свободы по целому ряду выдвинутых обвинений.

Бакиевы после побега из КР осели в Минске, Максим Бакиев живет в Великобритании со своей семьей.