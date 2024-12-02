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Власть

Фармзавод «Айдан фарма» перешел государству. Учреждение посетил глава Минздрава

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил фармзавод ЗАО «Айдан фарма» в Бишкеке, который перешел в государственную собственность. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что сейчас предприятие выпускает медицинский этиловый спирт, а в ближайшее время в целях обеспечения доступности качественных лекарственных средств для населения и реализации задач импортозамещения начнет производить препараты из 50 наименований.

Он подчеркнул, что для Кыргызской Республики, где более 90 процентов лекарственного рынка занято импортной продукцией, важно развивать собственное производство медицинских изделий.

В ЗАО «Айдан фарма» назначен новый директор Омурбек Асанов. Под его руководством планируется ускорить процесс модернизации завода и внедрения новых технологий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312821/
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