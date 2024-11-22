Саммит G20. Что решили лидеры «двадцатки» и почему не получилось больше

В бразильском городе Рио-де-Жанейро, в здании Музея современного искусства 18-19 ноября проходил саммит G20.

Участники обсудили войну в Украине, призвав к миру, но напрямую российскую агрессию не осудили. Говорили также о стабилизации на Ближнем Востоке. Затронули тему изменения климата.

Но главным итогом саммита, как отмечают эксперты, стало создание альянса по борьбе с голодом и нищетой.

Еще наблюдатели отметили два любопытных момента на полях саммита: президент Франции Эмманюэль Макрон пожал руку подсанкционному главе российского МИД Сергею Лаврову, прибывшему на саммит вместо Владимира Путина, и Джо Байден не пришел на общее фотографирование.

Но мы расскажем не об этом, а о том, как ключевые решения, принятые на саммите, могут отразиться на мире в целом и на странах ОТГ в частности, и могут ли вообще. Подробности — на 24.kg.

Конкретнее можно?

Участники переговоров в формате G20 акцентировали внимание на войне в Украине. О том, что эта тема войдет в топ, стало понятно после того, как Вашингтон дал Киеву разрешение наносить удары баллистическими тактическими ракетами ATACMS по территории России.

Президент США Джо Байден призвал страны «двадцатки» поддержать суверенитет Украины против российского вторжения. Но в итоговой совместной декларации вместо конкретики общие слова.

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Участники лишь напомнили о принципах Устава ООН, предписывающих поощрение мирных, дружественных и добрососедских отношений между нациями. Осудили «угрозу или применение силы для захватов территорий», но агрессию России прямо не упоминали.

Следом страны «двадцатки» заявили о «единогласной поддержке прекращения огня» в Газе и Ливане, призвав усилить защиту гражданского населения и увеличить объемы гуманитарной помощи.

«Подтверждая право палестинцев на самоопределение, мы вновь заявляем о своей непоколебимой приверженности решению, при котором Израиль и палестинское государство живут бок о бок в мире», — говорится в декларации.

Между тем Джо Байден прямо заявил: единственный виновник эскалации — ХАМАС. Он призвал коллег усилить давление на группировку, чтобы она приняла соглашение о прекращении огня.

Как пишет Voice of America, в документе по аналогии с войной в Украине не упоминается, насколько пострадал в этом конфликте Израиль, не являющейся членом «большой двадцатки». Не говорится и о заложниках, которых продолжает удерживать ХАМАС.

Климатический тупик?

От войн перешли к климату. Аналитики напомнили — на саммит G20 в этом плане возлагались определенные надежды. Дело в том, что до встречи в Рио в Баку проходил СОР29. Его участники так и не смогли прийти к соглашению между богатыми и развивающимися странами о том, кто должен финансировать адаптацию к климатическим изменениям.

«Были надежды, что вывести переговоры из тупика смогут лидеры G20, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с этой целью призвал их проявить «лидерство» и пойти на «компромиссы», — отмечает «Радио Свобода».

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По итогам главы G20 подписали декларацию, где признали, что климатическое финансирование нужно увеличить до рекордных триллиона долларов. Правда, кто возьмет на себя это бремя, не уточнили.

Как и не прописали детально обязательство о справедливом и равноправном отказе от ископаемого топлива в энергетических системах. Договоренность об оном, отметим, была достигнута на прошлогодней конференции COP в Дубае.

Между тем France 24 напоминает — на долю стран — членов G20 приходится 85 процентов мирового ВВП и 80 процентов выбросов парниковых газов.

Пухлыми кошельками по голоду и нищите

Не договорившись ни до чего конкретного в сфере климата, стороны стали обсуждать главную социальную инициативу G20 — создание глобального союза для борьбы с голодом и бедностью.

Его анносировал президент Бразилии Лула да Сильва, подчеркнув, что борьба с голодом — одно из главных направлений работы Бразилии в качестве страны — председательницы G20. «За» проголосовали 82 страны.

Этот альянс, как сказано в документе, подтвердившем его основание, должен выступить своего рода главным связующим звеном для мобилизации финансовых ресурсов и обмена опытом.

«Он также призван развивать инициативы по борьбе с голодом и нищетой, работающие на локальном уровне в разных странах, адаптировать их для других стран и придать международный характер борьбе с голодом и неравенством. Организаторы альянса хотели бы, чтобы к 2030 году помощью альянса могли воспользоваться как минимум полмиллиарда человек», — поясняет RFI.

Много шума и...ничего

Так представители экспертного сообщества охарактеризовали саммит G20 в Рио.

Директор Центра исследований Южного Кавказа из Азербайджана Фархад Маммадов в комментарии 24.kg назвал решения, принятые в Бразилии, слишком обтекаемыми. По его мнению, причина в том, что свободный мир готовится к президентству Дональда Трампа. Поэтому, вероятно, уже находящемуся на пороге Овального кабинета Джо Байдену не удалось продавить определенные среднесрочные инициативы.

«Итоговое заявление иллюстрирует, что не смогли добиться четких формулировок в отношении войны в Украине — раз. Так как определенное количество стран, как и хозяйка саммита Бразилия, выступили категорически против этого. По Ближнему Востоку обозначилась позиция — два. Хотя главный спонсор Израиля, США, и подписался под этим заявлением, но полностью поддерживает позицию Тель-Авива, игнорируя положения, отмеченные в итоговом заявлении «большой двадцатки», — сказал аналитик.

А так этот формат показал, что обсуждение даже не самых сложных тем вызывает большие противоречия. Это тренд современной политики. Когда даже те пункты, условно говоря «за все хорошее, против всего плохого», вызывают глубокие противоречия. Фархад Маммадов

В качестве примера он привел идею создания альянса помощи для борьбы с голодом и бедностью. Непонятно, как он будет работать, за счет каких источников и какие институты будут это все реализовывать.

«Наблюдаются разногласия и по уровню загрязнения, технологическому разрыву между развитыми и развивающимися странами, если мы говорим о климатической тематике, затронутой на саммите. И они тоже в ближайшем будущем преодолены не будут», — подчеркнул Фархад Маммадов.

Что же касается значимости решений для стран ОТГ в целом, и Центральной Азии в частности, то, как говорит Фархад Маммадов, политическим элитам интересна тема реорганизации Совбеза ООН. Он, как было озвучено на встрече в Рио, должен быть расширен за счет стран Африки, Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и Южной Америки.

Это открытый месседж о том, что из списка, например ОТГ, попасть в Совбез ООН нет возможности. С другой стороны, наша группа стран должна сформировать свою позицию относительно реформы ООН. Нужно подготовиться и представить общее видение, чтобы наш голос был услышан. Фархад Мамадов

Другие эксперты, к которым 24.kg обратилось за комментарием, отметили — саммит «двадцатки» мейнстримом политической повестки не стал, и решения, принятые на нем, вряд ли будут в перспективе иметь серьезное значение для отдельных регионов.

P.S.Что же касается отсутствия компромисса и конкретики по ключевым вопросам, то эксперты объясняют это так: в формате «двадцатки» участвует ряд стран глобального Юга и они не разделяют позицию Запада по Украине и Ближнему Востоку. Итоговые заявления без четких акцентов и радикальных тезисов продемонстрировали раскол между участниками саммита. Это первое.

Второе, период до вступления в должность нового президента США Дональда Трампа не лучшее время для принятия предметных решений — будь то война, климат или борьба с голодом.