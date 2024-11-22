Дороги плавятся в жару. Депутат предлагает ввести европейские стандарты

На заседании депутатской группы «Мекенчил» нардеп Бакытбек Марипов попросил изменить ГОСТы строительства автомобильных дорог и ввести европейские стандарты.

Он отметил, что в жару асфальт проваливается, если по нему проедет грузовое авто.

«Вы увидите это на трассе Бишкек — Ош. Какой срок эксплуатации наших дорог, срок гарантии?» — спросил Бакытбек Марипов.

Глава Минтранса Абсаттар Сыргабаев ответил, что у дорог не бывает определенного срока эксплуатации.

«В зависимости от их качества они могут прослужить 10, 20, а то и 30 лет», — подчеркнул он.

Депутат Бакытбек Марипов считает, что сейчас дороги строятся по советскому стандарту.

«Нужно переходить на новые методы и технологии. Нужно ввести изменения в госстандарт. В Европе и других странах даже при 45-50-градусной жаре дороги сохраняют свои качества. А у нас при + 30 — 35 градусах они плавятся и проваливаются», — сказал депутат.