Роза Отунбаева: «Талибан» ведет Афганистан к международной изоляции

Де-факто власти Афганистана избирательно выполняют свои международные обязательства, отвергая часть из них под предлогом защиты суверенитета и традиций. Такой подход, по словам специального представителя Генерального секретаря ООН и главы миссии ООН по содействию Афганистану Розы Отунбаевой, мешает политическому урегулированию и ухудшает положение населения страны. Об этом она заявила на заседании Совета безопасности ООН.
- «После трех с половиной лет правления «Талибана» они рады отсутствию вооруженного конфликта, большей стабильности и относительной свободе передвижения, — отметила Роза Отунбаева. — Однако это не тот мир, в котором они могут жить достойно, с соблюдением прав человека и уверенностью в стабильном будущем».
- Более половины населения — около 23 миллионов человек — нуждаются в гуманитарной помощи. Однако объем этой помощи стремительно сокращается.
- За последний месяц более 200 медицинских учреждений закрыты, что затронуло около 1,8 миллиона человек.
- Роза Отунбаева поблагодарила Всемирный банк за решение дополнительно выделить $240 миллионов для поддержки сектора здравоохранения Афганистана до ноября 2026 года.
- Экономика Афганистана в 2024-м выросла примерно на 2,7 процента, но в краткосрочной и среднесрочной перспективах текущие темпы роста не смогут компенсировать сокращение иностранной помощи и рост численности населения.
- В долгосрочной перспективе провозглашенный де-факто властями курс на экономическую самодостаточность не сможет быть полностью реализован, если не будут устранены существующие препятствия для реинтеграции Афганистана в международную систему.
- Что касается прав человека, значительные ограничения в отношении женщин не были ослаблены, несмотря на глобальные призывы и многочисленные обращения самих афганцев.
- Среди таких инициатив, по словам Розы Отунбаевой, можно выделить усилия Организации исламского сотрудничества, которая недавно направила делегацию в Кабул для продвижения Джиддской декларации о правах женщин в исламе, а также январский саммит в Исламабаде, посвященный образованию девочек в мусульманских обществах.
- Она добавила, что эти и другие мероприятия ясно показывают, что введенные талибами ограничения, включая запрет на образование для девочек, который вскоре вступит в свой четвертый трагический год, «не имеют оснований в исламе».
- 2 декабря прошлого года фактическое Министерство здравоохранения страны приказало закрыть медицинские институты для женщин и девочек, ликвидировав один из последних оставшихся путей для получения ими профессионального образования.
- Это новое ограничение усугубляет уже существующий долгосрочный дефицит специалистов, необходимых для защиты здоровья женщин и всего населения Афганистана. Это также приведет к дальнейшему ухудшению ситуации с материнской и детской смертностью, которая и без того остается одной из самых высоких в мире.
- Миссия ООН, по словам Розы Отунбаевой, внимательно следит за тем, как талибы применяют свой «закон о предотвращении порока и поощрении добродетели», принятый в августе 2024-го, и за его последствиями, включая негативное влияние на экономику, права человека и частную жизнь афганцев.
- «Этот закон демонстрирует, что фактические власти ставят идеологию выше своих международных обязательств. Он остается серьезным препятствием на пути к реализации политического процесса, необходимого для реинтеграции Афганистана в международное сообщество», — убеждена она.