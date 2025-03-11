Роза Отунбаева: «Талибан» ведет Афганистан к международной изоляции

Де-факто власти Афганистана избирательно выполняют свои международные обязательства, отвергая часть из них под предлогом защиты суверенитета и традиций. Такой подход, по словам специального представителя Генерального секретаря ООН и главы миссии ООН по содействию Афганистану Розы Отунбаевой, мешает политическому урегулированию и ухудшает положение населения страны. Об этом она заявила на заседании Совета безопасности ООН.

«После трех с половиной лет правления «Талибана» они рады отсутствию вооруженного конфликта, большей стабильности и относительной свободе передвижения, — отметила Роза Отунбаева. — Однако это не тот мир, в котором они могут жить достойно, с соблюдением прав человека и уверенностью в стабильном будущем».

Более половины населения — около 23 миллионов человек — нуждаются в гуманитарной помощи. Однако объем этой помощи стремительно сокращается.

За последний месяц более 200 медицинских учреждений закрыты, что затронуло около 1,8 миллиона человек.

Роза Отунбаева поблагодарила Всемирный банк за решение дополнительно выделить $240 миллионов для поддержки сектора здравоохранения Афганистана до ноября 2026 года.

Экономика Афганистана в 2024-м выросла примерно на 2,7 процента, но в краткосрочной и среднесрочной перспективах текущие темпы роста не смогут компенсировать сокращение иностранной помощи и рост численности населения.

В долгосрочной перспективе провозглашенный де-факто властями курс на экономическую самодостаточность не сможет быть полностью реализован, если не будут устранены существующие препятствия для реинтеграции Афганистана в международную систему.

Что касается прав человека, значительные ограничения в отношении женщин не были ослаблены, несмотря на глобальные призывы и многочисленные обращения самих афганцев.

Среди таких инициатив, по словам Розы Отунбаевой, можно выделить усилия Организации исламского сотрудничества, которая недавно направила делегацию в Кабул для продвижения Джиддской декларации о правах женщин в исламе, а также январский саммит в Исламабаде, посвященный образованию девочек в мусульманских обществах.

Она добавила, что эти и другие мероприятия ясно показывают, что введенные талибами ограничения, включая запрет на образование для девочек, который вскоре вступит в свой четвертый трагический год, «не имеют оснований в исламе».

2 декабря прошлого года фактическое Министерство здравоохранения страны приказало закрыть медицинские институты для женщин и девочек, ликвидировав один из последних оставшихся путей для получения ими профессионального образования.

Это новое ограничение усугубляет уже существующий долгосрочный дефицит специалистов, необходимых для защиты здоровья женщин и всего населения Афганистана. Это также приведет к дальнейшему ухудшению ситуации с материнской и детской смертностью, которая и без того остается одной из самых высоких в мире.

Миссия ООН, по словам Розы Отунбаевой, внимательно следит за тем, как талибы применяют свой «закон о предотвращении порока и поощрении добродетели», принятый в августе 2024-го, и за его последствиями, включая негативное влияние на экономику, права человека и частную жизнь афганцев.