Общество

Талибы приняли кодекс, разрешающий рабство и убийство инакомыслящих

Верховный лидер Афганистана и глава «Талибана» мулла Хайбатулла Ахундзада издал новый уголовно-процессуальный кодекс, пишет Meduza.

Правозащитная организация «Равадари» опубликовала этот документ на своем сайте и предупредила: согласно кодексу, в стране отныне узаконена дискриминация по гендерному, религиозному и сословному признаку, а также рабство, убийства инакомыслящих и насилие, в особенности над женщинами и детьми.

Правозащитница Билкис Ахмади подчеркивает: кодекс лучше защищает права животных, чем права женщин. Фонд Малалы Юсуфзай, которая получила Нобелевскую премию мира 2014 года за борьбу за права женщин, заявил, что документ довершает легализацию в Афганистане «гендерного апартеида».

Вот один пример, на который обратили внимание многие правозащитные и феминистские организации.

Статья 32 кодекса гласит: «Если муж нанес жене чрезмерные побои, приведшие к перелому, появлению ран или синяков на ее теле, и если жена докажет судье состоятельность своей жалобы, муж признается преступником. Судья должен приговорить его к заключению сроком на 15 дней».

А вот статья 70: «Человек, который заставляет драться животных (собак, верблюдов, овец и подобных) или птиц (кур, перепелов, куропаток), признается преступником. Судья должен приговорить его к заключению сроком на пять месяцев».

Таким образом, согласно кодексу, организация, скажем, петушиных боев — более тяжкое преступление, чем нанесение телесных повреждений жене.
